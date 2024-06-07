В 3 млн рублей обойдется неосторожный выстрел егерю из Челябинской области

Мужчина охотился на косулю, а попал в автомобиль, где была ранена девушка‑подросток

На Южном Урале вынесен приговор 63-летнему егерю за неосторожный выстрел. Во время охоты на косулю мужчина ранил несовершеннолетнюю.

Напомним, инцидент произошел в январе текущего года. Охотясь у поселка Высокого на территории Шершневского охотугодья в Сосновском районе, мужчина произвел четыре выстрела из карабина «Сайга», не убедившись в безопасности своих действий. В результате одна из пуль попала в находившуюся на линии огня «семерку» и в салоне ранила 17-летнюю девушку.

«Потерпевшая получила огнестрельную рану поясничной области с переломом отростков двух позвонков, что квалифицировано как тяжкий вред здоровью», — уточнили в прокуратуре.

Охотник признан виновным по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). С учетом смягчающих вину обстоятельств, добровольного возмещения ущерба, раскаяния в содеянном суд назначил мужчине наказание в виде 200 часов обязательных работ. Также судом частично удовлетворены исковые требования несовершеннолетней и ее законных представителей о взыскании причиненного морального вреда: в пользу несовершеннолетней с осужденного взыскано 2 миллиона, в пользу родителей — 1 миллион рублей.