За 2023 год из страны было выдворено 1600 иностранных граждан. Также в прошлом году возбуждено 944 уголовных дела в сфере миграции. Челябинские полицейские продолжают массовые проверки иностранцев, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области.
Кроме того, из Челябинской области было депортировано 133 иностранца, отбывавших наказание в уголовно-исполнительных учреждениях за тяжкие и особо тяжкие преступления. По договорам о реадмиссии 13 иностранцев переданы в страну гражданской принадлежности.
«В рамках оперативно-профилактического мероприятия „Нелегальный мигрант“ полицейские продолжают проводить массированные проверки мест концентрации, притяжения, пребывания иностранных граждан в гостиницах, общежитиях, хостелах, строительных объектах, а также осуществления ими трудовой деятельности на рынках, местах стихийной торговли», — отметили в ведомстве.
Добавим, что ранее Калининский районный суд Челябинска в режиме видео-конференц-связи принял решение выдворить за пределы России 12 индусов, которым ранее вынесли приговор за незаконное пересечение границы. Ожидать депортации они будут в Центре временного содержания иностранцев.
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