Уволился обвиняемый в получении взятки директор челябинского горсада имени Пушкина

Заявление Игорь Клеин написал 10 февраля, официально об этом сообщили в понедельник, 14-го числа

Администрация Челябинска ищет замену директору горсада имени Пушкина Игорю Клеину: после задержания полицией он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Информацию Первому областному информагентству подтвердили в пресс-службе мэрии.



«Игорь Клеин уволился с 10 февраля. Исполняющей обязанности директора горсада назначена его заместитель Оксана Шаповал», — сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Напомним, Игорь Клеин 9 февраля был задержан сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Челябинску. По версии следствия, в 2017—2021 годах он получил взятки в размере порядка 200 тысяч рублей от директора некоей коммерческой организации за покровительство и незаконные действия. В отношении директора горсада возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, на сегодня ему уже предъявлено обвинение.

