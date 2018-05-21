/ «Скорая» увезла южноуральских туристов после экстренной посадки самолета

Разгерметизация вызвала проблемы с сердцем и кровотечение.

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В Волгограде идет посадка на самолет, который привезет южноуральских туристов в Челябинск. Они ждали лайнер около 10 часов. Как рассказали пассажиры, они приземлились вечером 20 мая, разместились в терминалах, но условий никаких не было. Например, спать пришлось на полу. Накормили их только сегодня утром. Все до сих пор находятся в глубоком шоке от произошедшего, а некоторым потребовалась срочная помощь врачей из-за проблем со здоровьем.

10 человек увезли на скорой помощи приблизительно. Им стало плохо — проблемы с сердцем. У детей шла кровь из носа, их рвало. Сейчас все в порядке, все пассажиры уже сплотились. Счастливы, что приземлились целыми и невредимыми. — рассказал сайту «Первый областной» Айдар Насыров.

Отметим, что резервный борт отправила та же компания, которой принадлежал разгерметизировавшийся самолет.

Напомним, самолет, следовавший из Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда 20 мая. Причиной стала разгерметизация самолета. Из-за этого задержался вылет южноуральских туристов в Турцию. Борт из Антальи, у которого обнаружили техническую неисправность, должен был забрать этих пассажиров.