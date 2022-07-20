Утонувшая в Миассе девочка купалась со сверстником

Приятеля погибшей успел спасти очевидец

Житель Миасса вечером 19 июля спас тонущего в реке мальчика. 13-летний подросток купался с подругой. Девочка погибла. Подробности происшествия Первому областному информагентству уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.



Напомним, ранее стало известно об утонувшей 19 июля в реке Миасс на территории одноименного города 12-летней девочке. Она купалась со сверстниками в необорудованном месте. Тело школьницы спасатели нашли на глубине 2,5 метра.

По результатам проверки обстоятельства происшествия будет принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Челябинской области.

В полиции уточняют, что дети в родстве не состояли (не брат и сестра). Их семьи характеризуются положительно, в поле зрения органов внутренних дел не попадали.

Автор: Ирина Цыганова