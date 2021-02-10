Установлена личность жительницы Челябинской области, устроившей откровенное шоу в прямом эфире

Главное управление МВД региона прокомментировало нашумевшее видео

Специалисты ГУ МВД по Челябинской области установили личность жительницы области, которая вела стрим с нецензурными выражениями в присутствии своих детей. Видео вчера появилось в соцсетях.

«Установлена личность женщины. Это события 2018 года. Тем не менее с гражданкой провели профилактическую беседу, она находится на контроле», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.

На скандальном видео многодетная женщина просит у зрителей деньги на пиццу для детей. По этическим соображениям данные женщины и ее детей не афишируются.