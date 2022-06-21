Уроженец Екатеринбурга выращивал наркосодержащие растения в деревне в Челябинской области

Специально для этого мужчина приобрел участок и дом в Нязепетровском районе

В Нязепетровском районе Челябинской области полицейские задержали 29-летнего уроженца Екатеринбурга, который выращивал наркосодержащие растения. В его отношении возбудили два уголовных дела, мужчине грозит до 12 лет тюремного заключения, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Подозреваемый купил дом в одной из деревень Нязепетровского района и занялся выращиванием наркосодержащих растений. Через интернет он заказывал «элитные» сорта, высаживал их и готовился к сбору большого урожая.

Однако его планам не суждено было сбыться: сотрудники полиции в ходе проверки изъяли у него около 100 кустов каннабиса, почти 9 граммов марихуаны и также все предметы для употребления наркотиков и их сбора. Уроженец Екатеринбурга заверил правоохранителей, что запрещенные вещества предназначались для личного потребления.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела по факту незаконного оборота наркотиков и культивирования наркосодержащих растений. Максимальное наказание, которое ему грозит, — лишение свободы на срок до двух и десяти лет. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.