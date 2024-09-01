Уроженец Челябинска погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке

Спасатели обнаружили обломки воздушного судна после длительных поисков

Финансовый директор Российского футбольного союза, уроженец Челябинска Арсений Замятин погиб при крушении вертолета Ми-8 на Камчатке. Смертельные травмы получили все 19 пассажиров и три члена экипажа, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Накануне Арсений Замятин с супругой Полиной отправились на экскурсию по одному из вулканов на вертолете Ми-8. Когда воздушное судно уже было на обратном пути в поселок Николаевка, связь с ним пропала. На поиски вертолета выдвинулись спасатели.

Поиски продолжались больше суток. Их осложняли погодные условия: низкая облачность и туман. Сегодня, 1 сентября, днем спасатели сообщили о том, что обнаружили обломки пропавшего вертолета на высоте 900 метров вблизи места, где экипаж перестал выходить на связь. Все находившиеся на борту — 19 туристов и три члена экипажа — погибли. Тела 17-ти погибших уже найдены.



По предварительным данным, пилот в тумане не заметил сопку и задел ее склон, в результате чего произошло крушение. Все обстоятельства выясняются.

Сейчас с родственниками погибших работают психологи.