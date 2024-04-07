Уровень воды поднялся в русле реки Миасс в Челябинской области

Возможно частичное подтопление пешеходных мостиков

Сегодня, 7 апреля, администрация Миасса предупредила местных жителей о подъеме уровня воды в русле реки Миасс. Производится сброс через плотину Поликарповского пруда, в связи с чем возможно повышение уровня воды по руслу от поселка Динамо до северной части округа.

«В частности, возможно подтопление пешеходных мостиков от машгородка до поселка Тургояк и повышение уровня воды в пойме реки Миасс: в населенных пунктах Тыелга, Новоандреевка, Михеева, Новотагилка, Селянкино»,— уточнили в телеграм-канале администрации города.

Местных жителей просят выбирать обходные маршруты.