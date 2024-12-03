Уральская бизнесвумен контрабандой вывезла за рубеж почти 100 тонн нефтепродуктов

Стоимость незаконного экспорта превысила 12 миллионов рублей

В Карталинский городской суд передано дело о контрабанде топлива на 12,5 миллиона рублей. Преступную схему незаконного экспорта стратегически важных товаров в Казахстан вскрыли сотрудники Уральской оперативной таможни, сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что жительница Свердловской области три года вела дела от имени коммерческой фирмы.

«В целях увеличения прибыли юрлица и сокращения сроков поставки женщина ни разу не предоставила в таможню декларации на груз. Зная необходимый порядок таможенного оформления продуктов нефтепереработки, злоумышленница организовала их вывоз под видом иных товаров в обход установленной таможенной процедуры», — говорится в сообщении.

Всего за рубеж «утекло» около 100 тонн топлива.

В отношении менеджера возбуждено уголовное дело по статье 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров). Женщине может грозить до пяти лет заключения.