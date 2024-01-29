Уралец получил крупный срок за бандитские налеты в Челябинской и Свердловской областях

Житель Нижнего Тагила скрывался почти десять лет

Челябинский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36‑летнего жителя Нижнего Тагила (Свердловская область). Он осужден за участие в бандитских нападениях, совершенных более 10 лет назад.

Сообщается, что вооруженная группа разбойничала почти два года, с апреля 2011‑го по декабрь 2012‑го. Восемь молодых людей (семеро были осуждены в 2014 году) совершали нападения на жителей Челябинской и Свердловской областей, вымогали у них деньги и имущество.

«В указанный период участники банды похитили у четверых потерпевших деньги и имущество на общую сумму около 20 миллионов рублей. При этом потерпевших они несколько дней удерживали в садовом домике одного из СНТ под Тагилом. При совершении преступлений бандиты использовали огнестрельное оружие и боеприпасы», — рассказали в суде.

В 2013 году подсудимый скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск и впоследствии найден на территории Свердловской области.

Сегодня, 29 января, Челябинский облсуд признал мужчину виновным по пяти статьям Уголовного кодекса РФ: в участии в банде, незаконном хранении и перевозке оружия, похищении человека, разбое и вымогательстве. Мужчина получил 10 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 6 месяцев. В пользу одного из потерпевших с осужденного взыскано около двух с половиной миллионов рублей в счет возмещения причиненного материального и морального вреда.