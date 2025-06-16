Управляющий таксопарком в Магнитогорске похитил 16 машин у турагентства

Ущерб превысил 13 миллионов рублей

В Магнитогорске вынесен приговор местному жителю, который похитил 16 дорогостоящих машин из таксопарка туристического агентства. Пикантность ситуации в том, что мужчина был управляющим этим таксопарком, сообщает пресс-центр региональной прокуратуры.

«В 2023 году подсудимый, введя в заблуждение сотрудников, под предлогом оформления права собственности на автомобили на физических лиц для приобретения полиса ОСАГО за меньшую стоимость, изготовил договоры купли-продажи и акты приема-передачи автомобилей, в которых подделал подписи директора. После чего люди, не осведомленные о преступных действиях подсудимого, обращались с заявлением в РЭО ГИБДД, где были внесены изменения в сведения о собственниках автомобилей. Впоследствии машины были реализованы», — рассказали в ведомстве.

Всего подсудимый похитил таким образом 16 автомобилей, причинив турагентству материальный ущерб на сумму свыше 13,3 миллиона рублей.

Ленинский суд Магнитогорска признал 47-летнего местного жителя виновным по частям 3, 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), ему назначено наказание в виде 3 лет колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

Транспортные средства возвращены в ходе предварительного следствия путем изъятия у новых собственников.