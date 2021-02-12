Управляющая компания очистила крыши от снега по требованию прокуратуры в Магнитогорске

Горожане сообщали о потенциальной угрозе жизни и здоровью при падении снега с высоты

Прокуратура Правобережного района Магнитогорска обнаружила нарушения требований жилищного законодательства со стороны управляющей компании. ООО «Жилищный аргумент» не очищало крыши домов от снега.

Речь идет о многоквартирных домах № 100, 102, 104, по улице Карла Маркса.

В ходе проверки установлено, что крыши этих зданий не очищены от снега, что несет угрозу жизни и здоровью граждан, а также может повредить имущество горожан.

Директору управляющей компании внесли представление об устранении нарушений, после этого рабочие очистили крыши.

Напомним, в селе Долгодеревенское Сосновского района под тяжестью скопившего снега рухнул козырек подъезда многоквартирного дома. К счастью, никто их жильцов не пострадал.

Жители Челябинской области регулярно сообщают в управляющие компании о снежных завалах и нависающих сосульках. Так, упавшая с дома наледь едва не покалечила женщину и ребенка в Златоусте. Сугроб рухнул, когда они шли мимо. Происшествие сняла камера наблюдения.