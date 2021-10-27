Детский омбудсмен по Челябинской области взяла на контроль семью, в которой 12‑летняя девочка призналась в убийстве отчима

Евгения Майорова планирует личный визит в Коркинский район

Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве после смерти 40-летнего Дмитрия Лисина в поселке Роза Коркинского района. В преступлении призналась 12-летняя дочь сожительницы погибшего. Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова взяла ситуацию на личный контроль.

«Пока подробности мне неизвестны. Девочка после допроса находится дома. Ведется следствие. Я лично буду работать с семьей. Планирую поездку в Коркинский район», — рассказала Первому областному информагентству Евгения Майорова.

Напомним, ЧП случилось 22 октября. По предварительным данным, девочка вонзила нож в грудь отчиму во время ссоры. Однако, по словам местных жителей, мать ребенка — Анастасия Юдина — отличается вздорным характером и могла зарезать Дмитрия сама. Эта версия отрабатывается следователями. Официальных комментариев о происшествии в СУ СКР по региону пока не предоставляют.