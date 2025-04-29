Упавшее дерево разрушило балкон в центре Челябинска

Пострадало сразу две квартиры

В Челябинске из-за сильного ветра рухнуло дерево. Оно упало на дом, повредив остекление сразу двух квартир. О случившемся рассказали читатели ИА «Первое областное».

Все произошло во дворе дома № 63 по Сони Кривой. Дерево пробило деревянные стенки балкона. Пострадали и вещи жильцов, которые там хранились.

Не повезло и соседней квартире: от удара веток треснуло остекление.

Напомним, сегодня, 29 апреля, из-за порывов ветра пострадал объект культурного наследия — дом купца Беляевского. Кураторы «Том Сойер Феста» рассказали, что от ветра снесло кровлю пристроя, которую стелили в 90-е.