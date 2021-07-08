УМВД по Челябинску: мужчина, избивший ремнем компанию молодежи, пойдет под суд

Полиция также возбудила дела в отношении четырех побитых девушек

Сотрудники УМВД по Челябинску направили в мировой суд Калининского района административные дела в отношении участников нашумевшего конфликта в микрорайоне Akadem Riverside. Мужчина, избивший четырех девушек ремнем, обвиняется в причинении побоев, потерпевшие — в нарушении областного закона о тишине, сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе городского управления полиции.



По данным пресс-службы, в отношении 34-летнего челябинца возбуждено дело по статье 6.1.1 КоАП РФ. Наказание предусматривает штраф до 30 тысяч рублей, административный арест или обязательные работы. Побитые мужчиной дамы, в свою очередь, будут наказаны за нарушение статьи 13 Закона Челябинской области «О тишине», в которой заложены штрафы до пяти тысяч.

Как сообщало Первое областное информагентство, конфликт произошел утром 20 июня. Четыре девушки курили кальян рядом с машиной на парковке в микрорайоне Akadem Riverside. Жилец одного из соседних домов, Павел Чигинцев, вышел из подъезда с ремнем в руках и напал на девушек, обвиняя их в шуме и нецензурно выражаясь. Сами потерпевшие заявляют, что не включали громко музыку. После стороны обменялись заявлениями в полицию: девушки зафиксировали следы побоев, мужчина обвинил их в нарушении тишины.

Видеозапись инцидента попала в соцсети и вызвала бурное обсуждение среди челябинцев. Одни возмущались грубостью Чигинцева, другие, наоборот, поддержали его и выступили против компании. Происшествие даже попало в федеральную медиаповестку.