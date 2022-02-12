Умерла Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко

Ей было 88 лет

Сегодня ночью, 12 февраля, скончалась Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко. Актриса перенесла инсульт на фоне коронавируса. Об этом ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов России.

10 февраля Зинаида Кириенко дома потеряла сознание. Ее родственники вызвали скорую, после чего актрису госпитализировали в одну из московских клиник, где у нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения на фоне коронавируса. Еще 11 февраля состояние актрисы оценивалось как стабильное, но уже в ночь на 12 февраля она скончалась.

Зинаида Кириенко родилась 9 июля в Махачкале. Во время Великой отечественной войны она вместе с семьей переехала в Дербент, а после войны в Ставропольский край. После 7 класса девушка поступила в Московский железнодорожный техникум, затем училась в Георгиевском техникуме механизации сельского хозяйства. В 1958 году Зинаида Кириенко окончила ВГИК и начала играть в театрах и сниматься в фильмах. Известность артистка получила после роли Натальи в фильме «Тихий Дон».

В 1956 году награждена почетным званием «Заслуженная артистка РСФСР», в 1977 году — «Народная артистка РСФСР». Также награждена Орденом Дружбы народов «Белые журавли России» и золотой медалью имени А. Довженко за фильм «Судьба».

Время и дата прощания с актрисой будут известны позднее.