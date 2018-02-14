/ Младенец скончался в Челябинске после домашних родов

Мама новорожденного не наблюдалась у врачей.

В Калининском районе вечером 13 февраля скончался новорожденный мальчик. Уже установлено, что ребенок появился на свет дома накануне. Медики участия в родах не принимали. Мама младенца ни разу не посетила врача за время беременности и не состояла на учете. Следователи провели осмотр тела новорожденного: признаков криминального характера смерти нет.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. — рассказал сайту «Первый областной» старший помощник СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы выяснить причины смерти.