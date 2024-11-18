Украл бутылку алкоголя и ударил свидетеля ножом: в Челябинске поймали вора‑рецидивиста

Задержанный уже трижды отбывал наказание в местах не столь отдаленных

В магазине известной сети на улице Худякова в Челябинске мужчина нанес случайному прохожему ножевое ранение после осудительного высказывания за воровство. Подозреваемого задержали, передают в региональном ГУ МВД.



Тридцатидевятилетний челябинец хотел алкоголь, но не хотел за него платить, поэтому ударил продавца и похитил спиртного на 2500 рублей. Свидетеля, сделавшего замечание, он ударил ножом в горло. После этого нападавший скрылся.

Сотрудники полиции определили круг лиц, уже совершавших похожие преступления, и выяснили маршрут преступника. Мужчину задержали дома. Оказалось, что он был трижды судим, в том числе за аналогичное преступление.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 (грабеж).