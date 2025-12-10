Уклониста из Миасса отправили в колонию на 6 с половиной лет

Парень не явился к месту службы вовремя и год скрывался на Южном Урале

Рядовой из Миасса получил крупный срок за год «прогулов» военной службы, сообщает пресс-служба Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«В установленный срок 13 августа 2024 года молодой человек не прибыл на службу в воинскую часть по месту дислокации в Ульяновской области и убыл в Миасс, где проживал до задержания сотрудниками военной комендатуры 18 сентября 2025 года», — говорится в сообщении.

Военнослужащий признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 337 УК РФ (неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения).

«Учитывая повышенную степень общественной опасности содеянного в условиях мобилизации, конкретные обстоятельства дела, в том числе длительность периода незаконного нахождения вне сферы воинских правоотношений, военный суд пришел к выводу о необходимости применения к нему безальтернативного наказания в виде реального лишения свободы на срок 6 лет 6 месяцев в исправительной колонии общего режима», — пояснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.