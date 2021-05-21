Угрозы «взрослого» мира: как уберечь ребенка от педофила

Психологи рекомендуют родителям внимательно оценивать окружение





С началом весны в Челябинской области возросло количество нападений педофилов на детей и демонстраций эксгибиционистами половых органов. ИА «Первое областное» выяснило, как распознать потенциально опасных для малышей и подростков личностей, а также узнало способы защиты, которые помогут предотвратить трагедию и защитить половую неприкосновенность ребенка.

Успела убежать

Накануне в Златоусте 12-летнюю девочку в подъезде ее дома напугал пожилой мужчина. Школьница возвращалась домой с занятий. За ней увязался незнакомец и зашел вместе с ребенком в подъезд. На лестничной площадке подозрительный человек достал половой орган и показал его девочке. Школьница не растерялась — побежала по лестнице вверх, минуя и свою квартиру, чтобы не привлекать внимание эксгибициониста. Добравшись до верхних этажей, девочка позвонила маме. Перепуганная женщина вышла из квартиры. Услышав крик матери ребенка, мужчина быстро вышел из подъезда и скрылся.

«Его лицо попало на камеру домофона. Он был одет в джинсы, темно-серую водолазку в полоску, на лице — медицинская маска. По виду пенсионер обычный», — написала женщина в социальной сети.



После происшествия в дежурную часть полиции Златоуста поступил звонок с просьбой начать проверку.

«Инцидент зарегистрирован. Проводится проверка по факту обращения, и устанавливаются все обстоятельства», — сообщили Первому областному информагентству в ГУ МВД по Челябинской области.

Эта история закончилась благополучно благодаря смекалке девочки и ее умению выстраивать диалог с родителями — школьница не побоялась рассказать маме о случившемся.

«На самом деле многие родители не разговаривают откровенно со своими детьми, не обращают внимания на их окружение. Научившись общаться с ребенком, вы предотвратите трагедии. Объясните детям, что никто не вправе их трогать. Что это плохо и неправильно. Если беда все-таки случилась, то важно не пренебрегать психологической помощью», — сказала уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

Также она отметила, что для детей работает бесплатный телефон доверия, позвонив по которому, ребята смогут рассказать о своей проблеме без стеснения: 8-800-2000 122.



Вопреки распространенному мнению, что педофилы — это какие-то таинственные и нелюдимые личности, психологи утверждают обратное. Часто в обществе они радостны и активны.

«Замечательный» сосед

Обычно люди, страдающие педофилией, демонстрируют противоположное депрессии состояние — гипоманию. Они энергичны, говорливы и вообще грандиозны. Отличаются повышенной говорливостью и даже фамильярностью. Порой в коллективе такие люди надоедают окружающим гипертрофированной чуткостью и внимательностью.

«В анамнезе педофилов, как правило, лежит травмирующая сепарация от родителей. Необязательно их били или обижали в детстве, но взрослые были эмоционально отстранены. Например, не говорили о смерти близкого родственника, а сразу приводили на похороны, игнорировали болезненное состояние ребенка дежурными фразами: „у всех бывает“, „это пройдет“. Или, например, в детстве такие люди могли часто и внезапно переезжать, при этом взрослые никак не поддерживали ребенка в стрессовой ситуации», — рассказала семейный психолог Татьяна Помрясина.

Педофилами часто оказываются вовсе не таинственные незнакомцы. Часто это могут быть соседи по дому или двору, которые примелькались, и сложно заподозрить их в подобном расстройстве, друзья семьи и даже отчимы. То есть эти люди живут рядом, даже, возможно, разговаривают с вами и… наблюдают за вашими детьми.

«Своим показным позитивом такие личности отрицают депрессию, но в какой-то момент негативным чувствам требуется выход. Выходом становится совершение преступления», — продолжила Татьяна Помрясина.

Желание демонстрировать половые органы также связано с обесцениванием эмоций в детстве. Выросшие в холодной атмосфере люди хотят шокировать окружающих экстраординарными поступками. И выбирают для своих перформансов наиболее неподготовленных для этого жертв — детей и подростков.



Как распознать педофила?

Безусловно, не все эксцентричные личности в вашем окружении страдают педофилией. Однако все же стоит оградить ребенка от общения с чересчур вызывающими людьми, настроение которых, например, меняется от бодрого и веселого до резко депрессивного. Обязательно должен насторожить новоиспеченный «друг», который играет с вашими детьми — сидит у песочницы и восхищается малышами или слишком много времени проводит во дворе с подростками, поддерживая с ребятами контакт своими жизненными байками. Это странно хотя бы потому, что чаще всего мужчины сдержанны на эмоции. Психодинамика развития отношений мужчина — ребенок формируется постепенно, и связь крепнет долго даже в отношениях с собственными детьми, а здесь — чужие.

Как помочь детям

Сделать так, чтобы тема секса перестала быть запретной в семье. Начинать сексуальное развитие детей необходимо с 6—7 лет. Покупайте книги, беседуйте с детьми. Не показывать секс, а говорить о нем — важно. Объяснять, когда уместно показывать половые органы, а когда нет.

«Если в семье есть этот диалог, то в таком случае вам будет легко объяснить ребенку то, что он может столкнуться с извращенцем. Помочь ребенку понять, что в этом опасном мире вы любите его и обязательно будете рядом. Если чадо подвергнется нападению педофила, то пройти вместе с ним терапию и спасти его от травм, которые непременно всплывут и обострятся к его 30—40 годам», — заметила психолог.

Что делать ребенку, если «дядя» подошел

Научите несовершеннолетнего правилам безопасности при встрече с незнакомцами. Основная рекомендация, конечно же, избегать общения с неизвестными людьми. Если к ребенку на улице подошел мужчина и начал задавать какие-то вопросы, то лучше всего в диалог не вступать и сразу же убежать. Или же ответить: «Спросите, пожалуйста, у взрослых», тут же развернуться и уйти.

Поскольку потенциальным преступником может быть и сосед, и даже близкий друг семьи, поясните мальчику или девочке, что с ними никуда, ни при каких обстоятельствах нельзя уходить. Оставайтесь со своими детьми на связи — сейчас едва ли не каждый школьник носит с собой смартфон или умные часы. Скажите, чтобы ребенок незамедлительно звонил вам, если сосед предложит прогуляться или куда-нибудь съездить вместе.

Расскажите ребенку о способах защиты, если злоумышленник не остановится на словах, а начнет хватать его. Чтобы усложнить задачу преступнику, подростку необходимо расслабиться и свалиться на землю подобно мешку картошки. «Обмякшее» тело волочь по земле гораздо сложнее, чем собранное и напряженное. После этого ребенок может громко закричать, позвав на помощь. Вероятно, так удастся спугнуть педофила.

«В интернете есть много просветительских тренингов и программ. Хорошо бы чаще организовывать подобные мероприятия и в школах. На таких тренингах детям расскажут о правилах защиты от угроз со стороны „взрослого“ мира», — отметила Татьяна Помрясина.

Если с ребенком случилась беда и он стал жертвой педофила — осмельтесь пройти семейную психологическую терапию. Нет в этом ничего постыдного. Преодолев сложный этап с помощью специалистов, маленький человек снова почувствует себя в безопасности и сможет доверять миру.

Как ранее сообщал наш сайт, 19 мая в Магнитогорске жертвой педофила стал 12-летний мальчик. 31-летний мужчина выследил школьника возле реки Урал и утащил под мост. После случившегося ребенок позвонил родителям, и полицейским удалось задержать подозреваемого по горячим следам.

27 апреля в подъезде дома в Металлургическом районе Челябинска мужчина напал на 8-летнюю девочку. Педофила, который лежал на малышке, заметила соседка. Она спугнула его, а прохожим удалось задержать челябинца до приезда полиции.