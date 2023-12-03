Уголовные дела возбудили в отношении мужчины, ранившего пассажиров автобуса в Челябинской области

Суммарно ему грозит до 12 лет тюрьмы

Следственный комитет возбудил два уголовных дела в отношении мужчины, который избил и ранил трех пассажиров автобуса «Челябинск — Чесма» и намеревался напасть на полицейских. Ему избирается мера пресечения, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовные дела о хулиганстве (статья 213 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ). Максимальное наказание, которое ему грозит по данным статьям, — лишение свободы на семь и пять лет соответственно.

Прокуратура Увельского района поставила на контроль расследование уголовных дел.

Напомним, ЧП произошло вечером 2 декабря на территории Увельского района.Пьяный подозреваемый после словесного конфликта с другими пассажирами автобуса набросился на них с предметом, похожим на нож, причинил травмы троим попутчиками, выломал двери и кресла и попытался скрыться.

Водитель автобуса вызвал полицию, и находившиеся неподалеку инспекторы ДПС вызвали скорую для пострадавших и отправились на поиски дебошира. Вскоре они увидели его около лесополосы. Но мужчина не только не повиновался требованиям полицейских остановиться и бросить предмет, но и попытался напасть на них. Один из инспекторов выбил «оружие» из его рук и скрутил подозреваемого.