Уголовное дело завели после падения девочки с горки в ТРК в Челябинской области

Ребенок получил серьезную травму

СК возбудил уголовное дело после травмирования девочки в детской комнате в Сатке, сообщили 13 августа в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Инцидент произошел в мае 2023 года. Ребенок играл в детской комнате, расположенной в одном из ТРК. В какой-то момент, скатываясь с детской горки, девочка получила серьезную травму, ей потребовалась операция.

По данному факту возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 Уголовного кодекса РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).