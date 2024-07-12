Уголовное дело возбуждено после столкновения трамваев в Златоусте

На месте происшествия работают криминалисты

Уголовное дело по факту оказания ненадлежащих транспортных услуг возбуждено в Златоусте, где в пятницу, 12 июля, столкнулись трамваи.

Инцидент, напомним, произошел на проспекте Гагарина. В результате ДТП погибла женщина-пешеход, семь человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

«По данному факту ДТП возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 238 УК РФ — „Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан“. На месте происшествия работают криминалисты», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Добавим, в причинах произошедшего также будет разбираться комиссия регионального Миндортранса, созданная по поручению губернатора. По предварительным данным, столкновение произошло во время транспортировки неисправного трамвая в депо. Произошел обрыв буксировочного устройства, и вагон врезался в трамвай, следовавший в попутном направлении.

Власти сообщили, что пострадавшим и их родным будет оказана вся необходимая помощь.