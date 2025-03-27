Уголовное дело возбуждено после хлопка газа в жилом доме в Красногорском

Следствие изучает причины и обстоятельства смертельного ЧП

По факту хлопка бытового газа в многоквартирном жилом доме в Челябинской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть (статья 238 УК РФ), передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в четверг, 27 марта 2025 года в дневное время в доме 17 по улице Лермонтова в рабочем поселке Красногорском под Еманжелинском. В результате ЧП погибла 82-летняя местная жительница, травмы различной степени тяжести получили трое местных жителей, они госпитализированы.

«В настоящее время следователями и следователями-криминалистами проводится осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, выполняются иные следственные действия, направленные на установление обстоятельств и причин произошедшего. На место происшествия выехал замруководителя следственного управления СКР по Челябинской области», — сообщили в ведомстве.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль руководителем СУ.