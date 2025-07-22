Уголовное дело возбуждено после инфекционной вспышки в детском лагере в Челябинской области

Следователи выясняют, откуда инфекция попала в «Аленушку»

По факту массового заболевания детей в лагере «Аленушка» ЮУЖД в Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 1 стать 236 УК РФ — «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей», сообщает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на Следственный комитет.

Напомним, в ночь на вторник, 22 июля, сразу около трех десятков детей и подростков от 7 до 16 лет, отдыхавших в лагере, пожаловались на плохое самочувствие. В ходе медицинской диагностики у заболевших выявлены признаки острой кишечной инфекции. Всем детям оказывается медицинская помощь, состояние их здоровья удовлетворительное.

Деятельность лагеря временно приостановлена. Следователи выясняют причины вспышки и условия, способствовавшие ее стремительному распространению. Помимо работников «Аленушки», проверят также поставщиков продуктов и организаторов питания.