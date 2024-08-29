После нападения на женщину, гулявшую с детьми в Металлургическом районе Челябинска, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, сообщают в региональном СК.
«В настоящее время проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению преступления», — сообщают в ведомстве.
Напомним, во время происходящего конфликта коляска с новорожденным опрокинулась, второй малолетний упал на асфальт.