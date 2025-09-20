Уголовное дело возбудили после травмирования ребенка в сквере Миасса

Ответственным за содержание игрового оборудования грозит до 10 лет лишения свободы

В Миассе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после травмирования ребенка в сквере «Семейном», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Ребенок получил травму головы, играя в песочнице с железным оборудованием. Предварительно установлено, что работы по благоустройству сквера еще не завершены.

Отвечать в суде за небезопасный игровой комплекс будут ответственные за его содержание. По статье 238 УК РФ им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося.

Проверку проводит и прокуратура.