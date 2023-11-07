Уголовное дело возбудили после смертельной аварии со школьным автобусом в Челябинской области

В ДТП погибли женщина и ребенок

Уголовное дело возбудили по факту аварии со школьным автобусом в Челябинской области, в которой погибли женщина и семилетний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального управления СК России.

«В ОМВД России по Чебаркулю возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств“). Прокурором принято решение о передаче уголовного дела в следственный отдел по городу Чебаркуль СУ СК РФ по Челябинской области для дальнейшего расследования. В настоящее время следователем СК проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося», — уточнили в ведомстве.

Напомним, смертельная авария произошла днем 6 ноября на автодороге Черновское — Кундравы. 32-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения, где врезалась в школьный автобус ПАЗ. Известно, что транспорт, в котором находилось 18 школьников и 4 взрослых, следовал из Миасса.

В результате аварии водитель ВАЗа и семилетний пассажир погибли на месте ДТП. В автобусе пострадал один ребенок, ему была оказана необходимая медицинская помощь.