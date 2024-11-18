Уголовное дело возбудили после падения ребенка в яму с кипятком в Челябинске

Следователи проводят проверку

В следственном управлении СК РФ по Челябинской области возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (статья 238 УК РФ), после падения 11-летнего мальчика в яму с кипятком во дворе многоэтажки в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предварительно установлено, что 11-летний мальчик провалился в яму с кипятком, образовавшуюся в ходе устранения аварии на теплотрассе.

«В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана правовая оценка действиям или бездействию ответственных лиц», — уточнили в СУ СК РФ по региону.

Напомним, ЧП произошло вечером 17 ноября во дворе дома № 112 на Комсомольском проспекте. Мальчик гулял во дворе со своими друзьями и в какой-то момент провалился в яму с кипятком. Он получил ожоги ног. Мальчика госпитализировали, ему оказана вся необходимая помощь. По данным Минздрава, его состояние оценивается как стабильное.