Уголовное дело возбудили после опрокидывания автобуса с детьми под Кыштымом

Следователи СК работают на месте происшествия и будут проверять документацию по организации перевозки детей

В региональном следственном управлении СК РФ преступление квалифицируют как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Будут проверять также документацию по организации перевозки несовершеннолетних и обеспечения их безопасности в пути, в том числе технического состояния автобуса.

Ранее мы сообщали, что в ДТП пострадали четверо детей и один сопровождающий. Тяжких последствий удалось избежать – все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности. Пострадавших осмотрели медики и назначили им амбулаторное лечение.