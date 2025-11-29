Уголовное дело возбудили после опрокидывания автобуса с детьми под Челябинском

Двое юных футболистов и один взрослый доставлены в больницу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности после ДТП с автобусом, перевозившим детскую футбольную команду из Магнитогорска, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области.

Предварительно установлено, что водитель автобуса не справился с управлением в условиях гололеда. В результате двое юных футболистов, а также один взрослый доставлены в больницу с травмами.

«Следователем истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров, допрашиваются водитель и очевидцы происшествия, представители компании-перевозчика. Назначены необходимые экспертизы»,— сообщили в ведомстве.

Кроме того, будут оценены действия подрядной организации, ответственной за содержание участка трассы.

Проверку по факту ДТП проводит и прокуратура.

Напомним, сегодня утром водитель автобуса Yutong вез детскую футбольную команду на соревнования из Магнитогорска в Челябинск. На участке трассы Южноуральск — Магнитогорск он не справился с управлением и съехал в кювет. Автобус опрокинулся. Известно, что в автобусе находились футболисты в возрасте от 10 до 14 лет, а также взрослые.