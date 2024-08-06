Уголовное дело возбудили после наезда самокатчика на женщину в Челябинске

Пострадавшая в больнице с переломами

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (статья 118 УК РФ) по факту наезда самокатчика на 55‑летнюю женщину в Челябинске, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Уточняется, что пострадавшая получила переломы и сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.

Напомним, авария произошла в минувшие выходные на улице Героев Танкограда в Тракторозаводском районе. Женщина шла по тротуару, когда вдруг на нее наехал самокатчик. Виновник аварии скрылся с места происшествия, его разыскивают.