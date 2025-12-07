Уголовное дело возбудили после наезда ПАЗа на столб в Челябинске

Травмы получили водитель и три пассажира

В Челябинске возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности по факту ДТП с участием ПАЗа, в котором пострадали водитель и три пассажира, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«Изучается документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и обеспечения их безопасности в пути, устанавливаются все причины произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Прокуратура также установит причины ДТП и примет меры к защите прав пострадавших.

Напомним, авария произошла сегодня утром на Копейском шоссе. Предварительно, водитель ПАЗа не справился с управлением и врезался в столб. В результате травмы получил сам водитель и трое пассажиров маршрутки.

Установлено, что водитель ПАЗа нарушал ПДД более 30 раз.