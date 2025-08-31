Уголовное дело возбудили после наезда 16‑летнего байкера на ребенка в Челябинске

Подростка-нарушителя также привлекли к административной ответственности

В Челябинске сотрудники городской ГАИ установили личность водителя питбайка, который сбил семилетнего мальчика во дворе на улице Косарева, и задержали его. Нарушителем оказался 16‑летний подросток, проживающий в соседнем дворе. Парня и его родителей оштрафовали. В региональном следственном управлении возбудили уголовное дело.

В отношении нарушителя составили протоколы за вождение без прав и управление незарегистрированным транспортом. Родителей парня оштрафовали по статье «Передача управления транспортом лицу, не имеющему прав». Также решается вопрос о привлечении их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка.

В следственном управлении СК России по Челябинской области по факту ДТП возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего (статья 151.2 УК РФ). Следователи выяснят, кто допустил подростка к управлению спортинвентарем на дорогах города.

Питбайк у семьи изъяли и поместили на спецстоянку.

Напомним, в результате наезда семилетний мальчик получил травму головы. Ему назначено амбулаторное лечение.