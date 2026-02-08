Уголовное дело возбудили после исчезновения девушки под Челябинском

Ее ищут с помощью беспилотников

В Челябинской области шестой день ищут 19-летнюю Елизавету Овчинникову, которая ушла из дома 2 февраля в поселке Зауральском Еманжелинского района и пропала. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве, поиски продолжаются, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону.

«В производстве находится уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 19-летней Овчинниковой Елизаветы Сергеевны»,— уточнили в ведомстве.

Всех, кому известно местонахождение девушки или кто стал очевидцем совершенного в ее отношении преступления, просят сообщить по телефонам 8(351) 265-91-10 и 728-58-08.

Тем временем, поисковики уже прошли более 850 километров и обследовали территорию площадью более 50 квадратных километров. Поиски продолжаются. В них задействованы беспилотники, внедорожники и снегоходы. Также работают кинологи.

Напомним, у Елизаветы темно-русые волосы, серо-зеленые глаза, худощавое телосложение и рост 173 сантиметра. В день пропажи она была в черных штанах, черных ботинках и черной куртке с капюшоном.