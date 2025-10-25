Уголовное дело возбудили после гибели в ДТП челябинки и двоих малышей

На место аварии выехал зампрокурора Красноармейского округа

По факту тройного ДТП с погибшей жительницей Челябинска и двумя ее малышами возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ). Решается вопрос об избрании 51-летней водителю Lada Granta меры пресечения, сообщили в прокуратуре Челябинской области.

«Расследование уголовного дела контролирует прокуратура. На место ДТП выехал заместитель прокурора Красноармейского округа для координации действий оперативных экстренных служб»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, сегодня днем на дороге Обход села Миасского 51-летняя водитель Lada на нерегулируемом перекрестке не уступила дорогу автомобилю Mitsubishi Lancer, следовавшему по главной дороге. В результате машины столкнулись, иномарка вылетела на полосу встречного движения и врезалась в большегруз.

В Mitsubishi за рулем находилась 31-летняя челябинка. Она и двое ее детей-пассажиров пяти и двух лет погибли на месте.