Уголовное дело возбудили после гибели семьи в ДТП под Саткой

Виновник аварии задержан

В Сатке возбудили уголовное дело по факту аварии, в которой погибли супруги и пострадал их девятилетний сын. Водитель грузовика МАН, который врезался в автомобиль семьи, задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«В следственном отделе ОМВД России по Саткинскому району возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“). Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены городской прокуратурой на контроль», — уточнили в ведомстве.

Напомним, авария произошла рано утром в минувшую субботу на трассе М-5. 58-летний водитель автомобиля МАН выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль «Мазда», за рулем которого находился 39-летний мужчина. И он, и его супруга погибли на месте аварии, их сына доставили в больницу с травмами. Пострадал и водитель большегруза.