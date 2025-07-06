Уголовное дело возбудили после гибели подростка-мотоциклиста под Ашой

Его расследование контролирует прокуратура

В Аше возбудили уголовное дело о нарушении водителем-бесправником ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (пункт «в» части 4 статьи 264 УК РФ) после гибели 17-летнего подростка в ДТП в поселке Кропачево, сообщили в областной прокуратуре.

«Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены городской прокуратурой на контроль»,— уточнили в ведомстве.

Установлено, что столкновение транспортных средств произошло при выполнении 17-летним водителем «Лады» разворота. 17-летний водитель мотоцикла скончался в автомобиле скорой помощи.

Водителя «Лады» привлекли к административной ответственности.