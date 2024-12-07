Уголовное дело возбудили после гибели мужчины в ДТП в Челябинской области

Аварию устроил пьяный водитель

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (часть 4 статьи 264 УК РФ) после ДТП в Увельском районе, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Вечером 5 декабря на автодороге Увельский — Малое Шумаково нетрезвый водитель ВАЗа потерял управление, машина съехала в кювет и перевернулась. В результате 61-летний пассажир погиб.

По факту аварии возбудили уголовное дело. Виновник аварии — 41-летний мужчина — водворен в изолятор временного содержания. Максимальное наказание, которое автомобилист может получить, — лишение свободы на срок до 12 лет.