Уголовное дело возбудили после гибели двух мужчин на пожаре в Фершампенуазе

В СК рассказали новые подробности ЧП

По факту утреннего пожара в частном доме в Фершампенуазе, который унес жизни двух мужчин, возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ), сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

Уточняется, что тело хозяина дома было обнаружено в ходе тушения. Второй мужчина погиб от удара током, пытаясь оказать помощь попавшим в беду местным жителям.

«Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла сегодня утром на улице Карла Маркса. 71‑летний и 36‑летний мужчины погибли, хозяйке дома удалось эвакуироваться при помощи неравнодушных людей до прибытия спасателей. Предварительная причина ЧП — неосторожное обращение с огнем.