Уголовное дело возбудили после гибели четырех человек на пожаре в Нязепетровске

На месте ЧП работают следователи

По факту ночного пожара в частном доме в Нязепетровске возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ), сообщили в следственном управлении СК России по Челябинской области.

«В настоящее время на месте работают следователи и следователи-криминалисты СК России, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, назначены судебные экспертизы»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло в ночь на 3 мая на улице Зотова. Спасатели обнаружили тела четырех взрослых после того, как ликвидировали возгорание и начали разбирать конструкции дома.