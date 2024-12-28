Уголовное дело возбудили после гибели 16‑летнего златоустовца в ДТП

Парня сбили на пешеходном переходе

В Златоусте следователи возбудили уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека, после наезда грузовика на 16‑летнего парня, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

«Следователями отдела МВД России по Златоусту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ. Максимальное наказание по этой части статьи — лишение свободы на срок до 5 лет»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, утром 27 декабря в поселке Айском 16‑летний юноша переходил дорогу на зеленый сигнал светофора, когда на него наехал водитель ЗИЛа. Парня с травмами доставили в больницу, где он скончался.