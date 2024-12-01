Уголовное дело возбудили после ДТП с пятью пострадавшими в Челябинской области

Виновнику аварии грозит до двух лет тюрьмы

В Аргаяшском районе возбудили уголовное дело по факту тройного ДТП, в котором пострадали пять человек, о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (часть 1 статьи 264 УК РФ), сообщили в областной Госавтоинспекции.

Максимальное наказание, которое грозит виновнику аварии, — лишение свободы на два года с лишением права заниматься определенной деятельностью сроком три года.

Напомним, днем 30 ноября 62-летний водитель «БМВ» при обгоне врезался в следовавший впереди автомобиль «Рено Каптюр». От удара «Рено» вылетел на полосу встречного движения и въехал в автомобиль «Рено Логан». В результате госпитализировали пятерых пострадавших, в числе которых двое детей.