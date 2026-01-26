Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Челябинской области

В аварии пострадали три пассажира и погиб водитель

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности возбудили в Челябинской области после столкновения автобуса с большегрузом в Ашинском районе 25 января, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Напомним, в воскресенье утром 43-летний водитель автобуса Volkswagen, перевозивший трех пассажиров, врезался в грузовик, следовавший в попутном направлении. В результате водитель погиб, пассажиров с травмами увезли в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются в ходе расследования дела.