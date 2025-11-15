Уголовное дело возбудили после ДТП с автобусом в Челябинске

Проверку проводит и прокуратура

В Челябинске после наезда автобуса с пассажирами на опору моста возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«Истребована документация, касающаяся организации перевозки пассажиров и технического состояния транспортного средства перед выпуском на линию. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех причин произошедшего»,— сообщили в ведомстве.

Городская прокуратура также начала проверку. По ее итогам будут приняты необходимые меры.

Напомним, сегодня, 15 ноября, на улице Рождественского водитель автобуса, следовавшего по маршруту № 123, предварительно, не справился с управлением и въехал в опору моста. В результате госпитализированы 12 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.