Уголовное дело возбудили на челябинского стримера из-за издевательств над котом

Молодой человек избивал и топил животное

В Челябинске возбудили уголовное дело в отношении 21-летнего стримера, который издевался над своим котом. В ходе допроса полицейские выяснили, что молодой человек выбросил животное из окна второго этажа, а затем попытался утопить, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Напомним, с жалобами на издевательства в полицию обратились жители Чурилово. Они рассказали, что молодой человек устраивает стримы, во время которых мучает животное. Полицейские выехали на место, опросили свидетелей и доставили в отдел самого стримера. Там парень признался, что действительно причинял страдания своему коту. Кроме того, выяснилось, что молодой человек неоднократно привлекался к ответственности за нарушение тишины в ночное время.

«В отношении подозреваемого отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 УК РФ („Жестокое обращение с животными“) и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении»,— уточнили в ведомстве.

Животное у стримера изъяли и доставили в ветеринарную клинику. Сейчас кот находится в тяжелом состоянии.