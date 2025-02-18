Уголовное дело светит жителю Миасса, напавшему на сотрудников МЧС

Ситуацией на пожаре в Челябинской области занялся Следственный комитет



Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин велел возбудить уголовное дело после случая в Миассе, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, жителям дома по улице Вернадского и сотрудникам правоохранительных органов и МЧС досталось от буйного соседа. Он затопил других жильцов, бил стекла на балконе и поджег коридор. Семерым соседям, в том числе ребенку, пришлось покинуть квартиры и выйти на улицу. Мужчина размахивал холодным оружием перед сотрудниками МЧС, прибывшими на пожар, и пытался скрыться от полиции. Эту информацию разместили очевидцы происшествия в социальных сетях.

За дело взялись следственные органы СК России по Челябинской области. Они проводят проверку по факту нападения на пожарных. Ход расследования теперь на контроле в центральном аппарате СК России.