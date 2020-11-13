Уголовное дело по факту смертельного ДТП в Челябинской области направлено в суд

Обвиняемому грозит до трёх лет лишения свободы.



22 января 2019 года во время метели на трассе в Челябинской области случилось страшное ДТП. Тогда на 198 километре дороги Черноречье — Бреды столкнулись автомобили «ГАЗ-33104» и «ВАЗ-11193» («Лада Калина»).

«26-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ, и мужчина в возрасте 56 лет, управляя автомобилем ГАЗ, двигаясь во встречном направлении совершили между собой столкновение», — заявили тогда в ГИБДД России по Челябинской области.

В результате ДТП погибли водитель и 18-летний пассажир «Калины». Также тяжкий вред здоровью был причинён 16-летнему пассажиру ВАЗа, а ещё один, 14-летний, получил телесные повреждения средней тяжести.

«Лада Калина» ехала с молодыми людьми, которые направлялись на соревнования по футболу. Водитель «Газели», теперь уже 58-летний, понесёт уголовное наказание.

«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 58-летнего жителя региона, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и причинение тяжкого вреда здоровью")», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Брединский районный суд для рассмотрения по существу.