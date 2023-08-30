Уголовное дело бывшего вице‑мэра Магнитогорска и его подчиненного направили в суд

Следствие считает, что они получили взятку на сумму 15 миллионов рублей

Прокуратура Магнитогорска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу бывшего замглавы города Дмитрия Гаврилова и экс-директора МП «Магнитогорскинвестстрой» Дениса Кравченко. Их обвиняют в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, преступления произошли в 2021 году. Гаврилов был директором «Магнитогорскинвестстроя», а Кравченко работал там же главным инженером. Общая сумма взятки от директора коммерческой организации — более 15 миллионов рублей. Взамен чиновники заключили с фирмой контракты на уборку города.

«Кроме того, один из обвиняемых похитил более 130 тысяч рублей, принадлежащих муниципальному учреждению, фиктивно трудоустроив гражданина, фактически не выполнявшего работы», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых стоимостью более 14 миллионов рублей наложен арест. Уголовное дело направят в Правобережный районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Напомним, бывший замглавы Магнитогорска после ареста несколько раз пытался выйти из СИЗО, но суды не удовлетворяли прошений.

